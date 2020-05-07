В Крыму признали, что курортный сезон вряд ли состоится из-за коронавируса

«Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что предприятия курортной сферы в ближайшее время не смогут заработать, и курортный сезон на полуострове вряд ли состоится.

Работа предприятий различных сфер деятельности и организаций Крыма начнется с 18 мая, с 12 мая вводится режим ношения масок в общественных местах, сообщил Аксенов. В список предприятий и сфер деятельности, которым будет разрешено начать работу с 18 мая, не вошли отели, санатории и пансионаты полуострова. Список будет опубликован на портале правительства.

"Мы вчера говорили с представителями курортной сферы – отдельно курортная сфера, общепит, те виды деятельности, которые без перспективы открыться в ближайшее время… Понимание, что курортный сезон вряд ли, честно говорим, состоится", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в четверг, передает РИА Новости.

Он добавил, что сейчас обсуждаются различные варианты поддержки отельеров и предпринимателей курортной сферы. Открытие предприятий этой сферы деятельности возможно только при благоприятном развитии ситуации с распространением COVID-19, сказал Аксенов.

Новой коронавирусной инфекцией в Крыму на утро четверга заболели 168 человек, за последние сутки выявлено восемь новых случаев, выздоровели 41, сообщили российские власти региона.

Сроки самоизоляции для жителей Крыма продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.