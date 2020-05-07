Минэкономики хочет обязать нерезидентов получать разрешение на инвестиции в стратегические предприятия

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает обязать нерезидентов получать разрешения на инвестиции в предприятия стратегической сферы у Межведомственной комиссии по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность.
Соответствующий законопроект министерство разместило для обсуждения на сайте.
«Разрешение на концентрацию субъектам хозяйствования — нерезидентами Украины, которые приобретают или намерены приобрести контроль над субъектом хозяйствования — предприятием в стратегической сфере, предоставляется в случае согласования сделки относительно совершения иностранных инвестиций Межведомственной комиссией по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на нацбезопасность», — указано в тексте законопроекта, предложенного к обсуждению.
Согласно сопроводительным документам к законопроекту, такие законодательные изменения направлены на избегание концентрации иностранного капитала в стратегических сферах экономики.
Предоставление Антимонопольным комитетом Украины или его административной коллегией разрешения на концентрацию иностранным инвесторам, которые собираются приобрести контроль над предприятием стратегического значения для национальной безопасности, возможно исключительно при условии согласования сделки указанной комиссией, пояснили в Минэкономики.
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