В Киеве заработали первые 10 продуктовых рынков

По состоянию на 7 мая в Киеве начали работать 10 продовольственных рынков.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности», — рассказал он.

По данным Кличко, в столице уже начали работать 10 рынков: «Демеевский», «Маяк», «Печерский», «Владимирский», рынок на Лесной, «Феофановский», «Одесский», «Иллис», «Выгуровский» и «Бессарабский».

Другие рынки, по словам мэра, будут открывать, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм.