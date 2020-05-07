ФИФА опровергает расследование скандального Беды в L'Illustré о Павелко

Вчера, 6 мая, в украинских СМИ была перепечатана статья швейцарского журналиста Арно Беды, которая якобы вышла в журнале L’Illustré и касается исключения президента УАФ Андрея Павелко из состава дисциплинарного Комитета ФИФА.

В материале, по данным СМИ, описываются обстоятельства того, как Павелко подписал мирное соглашение с ФИФА, в результате которого покинул пост в дисциплинарном комитете организации.

Все это, по версии Арно Беды, произошло, из-за «судебных процессы в Швейцарии и Германии» относительно Павелко. Правда, какие именно — не уточняется.

Вместе с тем, на официальном сайте ФИФА говорится, что президент Украинской ассоциации футбола продолжает находится в составе дисциплинарного комитета ФИФА, пишет Главком.

Кроме того, статья Арно Беды, на которую ссылаются некоторые украинские СМИ, на официальном сайте швейцарского журнала L’Illustré вообще отсутствует.

Таким образом, сайт ФИФА опровергает утверждение швейцарского журналиста Арно Беды, если его публикация о Павелко вообще существует, отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что швейцарский журналист Арно Беда прилетал в Украину на самолете Виктора Медведчука для участия в эфире на канале 112 Украина, который находится под контролем кума Владимира Путина.

После этого эфира сам иностранный журналист приносил извинения за свои высказывания против УАФ в Твиттер, напоминют журналисты.

«Будучи в Монреале, я узнал о позиции УЕФА по финансированию завода искусственного покрытия в Киеве. Поэтому я прошу прощения за все, что было сказано мной на украинском канале 112. Это моя вина, что я не проверял предоставленную информаци », - писал Арно Беда, которого цитировало SWI Swissinfo.