Зеленский все же придумал должность для Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 7 мая, сообщается на официальном сайте главы государства.

Заместителем главы Исполнительного комитет реформ назначен президент холдинга Internet Invest Group, интернет-компаний Imena.ua и Mirohost Александр Ольшанский.

«Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — цитирует Зеленского пресс-служба президента в четверг.