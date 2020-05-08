Спасатели до сих пор тушат торфяники под Чернобылем и на Житомирщине

По состоянию на утро 8 мая в Чернобыльской зоне и на Житомирщине продолжают принимать меры относительно ликвидации отдельных очагов тления торфяников.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«В Киевской области по состоянию на 7 ч. 8 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются меры по ликвидации отдельных очагов тления торфяников», — сказано в сообщении.

К тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники лесных хозяйств.

В то же время, в Житомирской области по состоянию на 7 ч. 8 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 44 человека и 12 единиц техники, из них от ГСЧС 28 человек личного состава и 10 единиц техники.

Отмечается, что 7 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи села Радогоща Лугинского района.