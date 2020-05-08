Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 8 мая 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 11 копеек - до 26,8185 грн за доллар против 26,9323 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,9117 грн за евро против 29,1017 грн за евро накануне.