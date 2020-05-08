В Беларуси назначили президентские выборы на 9 августа

На внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Беларуси принято решение о назначении выборов президента страны на 9 августа.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая заявил, что дата предстоящих выборов будет определена в ближайшее время, крайним сроком их проведения является конец августа. В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Ранее Лукашенко уже заявлял, что для переноса выборов президента в стране нет оснований, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

Президент также отмечал, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого сместились из-за глобальной неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.

Предыдущие президентские выборы в Беларуси состоялись 11 октября 2015 года. Явка избирателей на президентских выборах составила 86,75%. Победил Александр Лукашенко, набравший 83,5% голосов. Лукашенко остается президентом Беларуси с 1994 года.