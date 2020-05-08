В России число заразившихся коронавирусом за сутки снова выросло более чем на 10 тысяч

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 10 699 человек и сейчас составляет 187 859 человек во всех регионах. Выздоровело на данный момент 26 608 человек, 1 723 человека умерли, сообщили журналистам в пятницу в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост составил 6%, что является самым низкий показателем с начала вспышки. При этом число выздоровевших за сутки увеличилось на 11,8%. Отмечается, что 5 232 (48,9%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно как бессимптомные.