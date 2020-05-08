В Киеве за сутки от коронавируса умерли 3 человека

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 46 человек, при этом впервые зафиксировали три летальных случая в течение суток, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Ситуация с распространением вируса — неутешительная. Впервые за время борьбы Киева с пандемией, за минувшие сутки в столице — три летальных случая от коронавируса. Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек. Среди них — один медик. На сегодня в столице уже 1721 подтвержденный случай заболевания на COVID-19. 32 человека умерли», — сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.
Так, среди заболевших: 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки — двух, восьми и тринадцати лет. 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.
В больницы Киева госпитализировали 20 пациентов. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Всего в больницах из всех пациентов с коронавирусом — 44 в тяжелом состоянии. 5 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
«Выздоровели в столице за прошедшие сутки 17 человек. Всего преодолели болезнь за это время 127 жителей Киева», — сообщил Кличко.
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