В Киеве 7 мая был побит рекорд по количеству осадков

В четверг, 7 мая, в Киеве выпало рекордное количество осадков, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

«В четверг на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 мм осадков, что вдвое больше, чем это было этого числа в 1908 году», — указывается в сообщении.

Отмечается, что май 2020 года начал ликвидировать недобор осадков, который наблюдался в столице с июня 2019 года.