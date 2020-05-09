В РФ снова выявили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 817, и сейчас зараженных во всех регионах страны 198 676 человек. Выздоровели на данный момент 31 916 человек, 1 827 человек умерли, сообщили журналистам в субботу в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 5,8% — это минимальное с начала вспышки значение.

При этом отмечается, что 4 399 (40,7%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно как бессимптомные.