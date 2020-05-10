Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по киевскому времени воскресенья достигло 279 тыс. 321 человека, увеличившись за сутки на 4 тыс. 404, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
За предыдущие стуки рост числа жертв инфекции составлял 5 тыс. 333.
Всего в мире, по данным университета, на 8:00 воскресенья насчитывалось 4 млн 024 тыс. 321 инфицированный COVID-19, рост за стуки составил 85 тыс. 202 случая заражения.
В 8:00 субботы сообщалось об увеличении числа зараженных за предыдущие сутки на 92 тыс. 170.
Полностью излечились более 1 млн 375 тыс. человек.
Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 309 тыс. 541 (78 тыс. 794 скончавшихся), Испании - 223 тыс.578 (26 тыс. 478), Италии - 218 тыс. 268 (30 тыс. 395), Великобритании - 216 тыс. 525 (31 тыс. 662), Франции - 176 тыс. 782 (26 тыс. 313), Германии - 171 тыс. 324 (7 тыс. 549), Бразилии - 156 тыс.061 (10 тыс. 656), Турции - 137 тыс. 115 (3 тыс. 739), Иране - 106 тыс. 220 (6 тыс. 589), России - 198 тыс. 676 (1 тыс. 827).
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.
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