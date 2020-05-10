В Испании продолжает уменьшаться число смертей от нового вируса

По меньшей мере 143 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав королевства.

Данный показатель стал самым низким с 18 марта. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля — тогда за сутки умерли 950 пациентов.

Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 621. Число инфицированных выросло за 24 часа на 621. Общее количество заболевших, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 224 390. Выздоровели 136 166 пациентов, этот показатель за день вырос на 2 214.