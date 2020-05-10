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Японским стюардессам впервые позволили не носить обувь на каблуках

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Японским стюардессам впервые позволили не носить обувь на каблуках

Крупнейшие японские авиакомпании All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL) отменили правило дресс-кода, предписывающее стюардессам носить обувь на каблуках. Об этом сообщает газета The Mainichi.

«Мы приняли это решение, чтобы создать подходящую рабочую обстановку для наших сотрудниц», — приводит издание заявление ANA. Отмечается, что отмененное требование устанавливало высоту каблука от трех до пяти сантиметров. Теперь японские авиаперевозчики будут лишь поощрять своих стюардесс носить обувь на более высокой подошве, подходящую модель которой сотрудницы смогут выбрать самостоятельно. При этом кроссовки, кеды и сандалии останутся под запретом.

По данным The Mainichi, изменение политики авиакомпаний связано с японским общественным движением #KuToo, участники которого борются за освобождение женщин от требования носить на работе обувь на каблуках. Название #KuToo намекает на японские слова для обозначения обуви («куцу») и агонии («куцуу»), а также отсылает к международному движению #MeToo против сексуального насилия. Соответствующую петицию на сайте Change.org уже подписали более 30 тыс. человек.

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Япония остается крайне консервативной страной в вопросах условий труда. Подавляющее большинство местных компаний требуют от своих работников приходить на работу только в строгих деловых костюмах и обращаться друг к другу лишь по фамилии. Внутренние правила регламентируют не только длину волос, но и ногтей сотрудников, а рабочий день может длиться до глубокой ночи.

Япония, стюардесса
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