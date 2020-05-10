В больницах не более 15% от общего количества зараженных коронавирусом

Количество госпитализированных больных COVID-19 по стране не превышает 15% от общего количества зараженных коронавирусом.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.
«Решение относительно госпитализации принимает врач, он принимает это решение исходя из стандартов медицинской помощи, утвержденных Минздравом. Решение принимается относительно состояния течения болезни — есть, нет сопутствующие болезни. Если посмотреть на общее количество госпитализации и заполненность коек в целом по Украине, то этот показатель не превышает 15%», — сказал Степанов.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 мая в Украине 15232 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.
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