В Украине за сутки 416 новых случаев заболевания Covid-19

416 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 228 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 522 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 9 мая — о 515 новых заболевших.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 15 648 случаев заболевания Covid-19, из общего числа заболевших 408 человек умерли, 3 288 выздоровели.

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в восьми областях Украины из 24, и количество болеющих таким образом там снизилось, а еще в четырех областях количество активный случаев заболевания Covid-19 осталось неизменным.

Таким образом, сейчас в Украине Covid-19 болеет 11 952 человека, что на 171 больше, чем днем ранее.