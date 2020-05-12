В Украине уже более 16 тысяч случаев коронавирусной болезни

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 580 случаев;
Волынская область — 496 случаев;
Днепропетровская область — 748 случаев;
Донецкая область — 100 случаев;
Житомирская область — 525 случаев;
Закарпатская область — 748 случаев;
Запорожская область — 331 случай;
Ивано-Франковская область — 1133 случая;
Кировоградская область — 425 случаев;
г. Киев — 1930 случаев;
Киевская область — 1023 случая;
Львовская область — 825 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 225 случаев;
Одесская область — 653 случая;
Полтавская область — 248 случаев;
Ровенская область — 1028 случаев;
Сумская область — 157 случаев;
Тернопольская область — 1021 случай;
Харьковская область — 623 случая;
Херсонская область — 162 случая;
Хмельницкая область — 182 случая;
Черновицкая область — 2396 случаев;
Черкасская область — 343 случая;
Черниговская область — 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 мая в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 40289 сообщений о подозрении на COVID-19.
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