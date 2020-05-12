Лукашенко считает эффективными белорусские меры борьбы с пандемией коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что ситуация с распространением коронавируса в стране терпимая, а методы борьбы с пандемией эффективны. Об этом он заявил во вторник на совещании по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан в связи с распространением коронавируса.
«Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая, мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат, — приводит слова Лукашенко агентство БелТА. — И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства».
По его словам, западные страны постепенно отменяют введенные из-за коронавируса ограничения, в то время как смертность за сутки в некоторых из них превышает число всех умерших с коронавирусной инфекцией в Беларуси за три месяца пандемии.
«Посмотрите на Восток — дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу, — отметил Лукашенко. — Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия», — добавил глава государства.
Напомним, что число заразившихся коронавирусной инфекцией в Беларуси приближается к 24 тыс. В стране карантин не введен. Вопреки предостережениям ВОЗ, с 20 апреля возобновлена учеба в школах, 25 апреля в стране прошел общереспубликанский субботник, 9 мая в Минске состоялся масштабный парад, посвященный 75-летию Победы, началась кампания по выборам президента, назначенных на 9 августа.
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