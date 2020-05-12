Британские язычники не смогут из-за вируса отметить солнцестояние у Стоунхенджа

Британские язычники не смогут отметить праздник летнего солнцестояния у Стоунхенджа из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об отмене мероприятия, каждый год собиравшего больше 10 тыс. человек, объявила во вторник организация English Heritage, отвечающая за сохранность сотен британских исторических памятников, включая Стоунхендж.
«Ради общего блага и безопасности нам пришлось отменить празднование летнего солнцестояния у Стоунхенджа в этом году. Мы знаем, что для многих из вас это особый день, и организуем прямую онлайн-трансляцию восхода солнца, — говорится в сообщении, размещенном на странице English Heritage в Twitter. — Прежде чем принять это решение, мы побеседовали с сотрудниками экстренных служб, представителями сообщества друидов и язычников, а также другими сторонами, и ждем возможности принять всех желающих в следующем году».
Дни зимнего и летнего солнцестояний, а также весеннего и осеннего равноденствий — редкий шанс бесплатно посетить неолитический памятник, при этом имея возможность зайти внутрь каменного кольца и прикоснуться к валунам. В обычные дни посетители не могут подойти к камням так близко — монумент окружен двойной оградой, которая должна обеспечивать его сохранность. Однако несколько раз в году доступ внутрь круга открывается для всех из уважения к последователям неоязыческих культов, которые в дни солнцестояния и равноденствия совершают там свои ритуалы.
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