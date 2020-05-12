Суд еще раз заочно арестовал Януковича

Печерский районный суд Киева вынес еще одно решение о содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича — по делу об организации массовых убийств на Майдане.

"Применить в отношении Януковича... меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках досудебного расследования сроком до 10. 07. 2020 года",- говорится в определении суда, оглашенном во вторник.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Печерский суд уже выносил решение о заочном аресте Януковича. 4 мая 2020 года суд избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти, удовлетворив ходатайство Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича позволит начать процедуру экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование.