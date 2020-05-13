Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 13 мая, укрепил официальный курс гривны на две копейки – до 26,7947 гривны за доллар против 26,8196 гривны за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,0843 грн за евро против 29,0966 грн за евро накануне.