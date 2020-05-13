Украина в этому году рассчитывает на $10 млрд финансовой поддержки от разных финансовых институций

Украина рассчитывает на $10 млрд финансовой поддержки от разных финансовых институций в 2020 году, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Все эти средства... Их объем в этом году превышает $10 млрд финансовой поддержки от разных финансовых институций, международных финансовых организаций — МВФ, европейских структур, ЕС и стран-партнеров в целом», — сказал он в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте в среду, передает Интерфакс-Украина.
При этом Шмыгаль отметил, что чаще всего выделение финансов зависит от договоренности Украины с Международным валютным фондом.
«Поэтому это очень важно, чтобы мы двигались вперед и получали эти средства, чтобы в следующем году вырасти на 7%, а не падать в пропасть и не иметь возможности выбраться из нее еще лет десять», — добавил Шмыгаль.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016