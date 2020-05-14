Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на четверг, 14 мая 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 10 копеек - до 26,6897 грн за доллар против 26,7947 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,0291 грн за евро против 29,0843 грн за евро днем ранее.