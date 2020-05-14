В Украине количество выздоровевших впервые превысило количество заболевших коронавирусом

Количество выздоровевших от коронавируса в Украине впервые превысило количество новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
«За предыдущие сутки коронавирусом заболели 422 чел. При этом было рекордное количество выздоровевших — 427 чел. Впервые за время пандемии количество выздоровевших превысило количество новых заболевших», — констатировал министр.
В общем выздоровели 4143 человека, умерли 456 человек (из низ 24 медика).
Больше всего новых случаев зафиксировано в Черновицкой области (72), Харьковской (41) и в Киеве (52).
Сейчас на амбулаторном лечении находится 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработника.
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