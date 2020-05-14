Трамп заявил, что США смогут быстро восстановить мощную экономику

США после пандемии смогут сделать свою экономику еще более мощной, чем прежде. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.
«Мы хорошо справляемся, мы преодолеваем трудный период, и мы сделаем нашу экономику более великой, чем прежде», — заверил он.
«Я называю это переходом к величию, — продолжал он. — Третий квартал нынешнего года будет переходным. В четвертом квартале дела у нас будут обстоять хорошо, и я думаю, что в будущем году, учитывая все те меры по стимулированию экономики, которые мы приняли, у нас будет один из наилучших экономических периодов».
Президент также заявил, что в период восстановления экономики США нужен сильный доллар. «Это подходящее время для того, чтобы доллар был сильным, — отметил он. — Все хотят вести дела в долларах, потому что мы сохранили его сильным. Я сохранил его сильным».
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,39 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 84 тыс. человек.
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