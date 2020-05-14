Как получить кредит без справки о зарплате?

Обычно есть несколько причин, почему заемщик не может предоставить подтверждение собственных доходов:
Есть несколько способов для официально трудоустроенных клиентов, не имеющих возможности по каким-либо причинам предоставить нужную справку:
Так как по большей части сегодня люди рассчитываются электронными деньгами, целесообразно ввести банк в курс своих трат по карте. В совокупности с поступлениями это может быть внушительным аргументом в пользу одобрения заявки.
Банки заинтересованы в надежных клиентах, риск невозврата от которых минимален. Поэтому они и просят максимально подробную информацию о заемщике. Столь привлекательные для кредитуемого субъекта условия банки компенсируют высокими процентами. К тому же в первое время большую часть платежа составляют именно проценты. Так что кредитор уже в начале действия договора получает хорошую прибыль.
Конечно, когда клиент располагает средствами и заработок стабилен, а подтвердить его привычным способом возможности нет, приходится прибегать к данным мерам.
Преимущества займов без справок о доходах:
Здесь имеются и недостатки:
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