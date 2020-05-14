Как получить кредит без справки о зарплате?

Как получить кредит без справок?

Обычно есть несколько причин, почему заемщик не может предоставить подтверждение собственных доходов:

Неофициальный заработок. Недостаточная величина дохода. Получение регулярной прибыли из источников, которые не оцениваются банком в качестве зарплатных (дивиденды, алименты, рента и пр.). Слишком долгий запрос в бухгалтерию предприятия.

Есть несколько способов для официально трудоустроенных клиентов, не имеющих возможности по каким-либо причинам предоставить нужную справку:

Обратиться с заявкой в банк, который обслуживает предприятие работника. Участники зарплатных проектов имеют явные преимущества, так как кредитор уже ведает их активами.

В качестве обеспечения могут выступать пенсионные накопления гражданина. именно на основании этих данных банк рассчитает ежемесячный доход.

Обратиться вместо банка в кредитную компанию. Сейчас кредит на карту онлайн получить намного проще: понадобится лишь паспорт и мобильный телефон.

Так как по большей части сегодня люди рассчитываются электронными деньгами, целесообразно ввести банк в курс своих трат по карте. В совокупности с поступлениями это может быть внушительным аргументом в пользу одобрения заявки.

Не лишним будет предъявить другие источники доходов, например, средства от сдачи имущества в аренду. Для этого достаточно принести менеджеру договор об аренде.

Заграничный паспорт также станет свидетельством достатка заемщика. Ведь если у него есть средства на путешествия, то и на оплату займа тоже найдутся.

Имущество в виде автомобиля, квартиры, загородного дома или коммерческой недвижимости станет дополнительным обеспечением кредита. Банки с охотой идут на сотрудничество с владельцами таких благ.

Банки заинтересованы в надежных клиентах, риск невозврата от которых минимален. Поэтому они и просят максимально подробную информацию о заемщике. Столь привлекательные для кредитуемого субъекта условия банки компенсируют высокими процентами. К тому же в первое время большую часть платежа составляют именно проценты. Так что кредитор уже в начале действия договора получает хорошую прибыль.

Плюсы и минусы такой услуги

Конечно, когда клиент располагает средствами и заработок стабилен, а подтвердить его привычным способом возможности нет, приходится прибегать к данным мерам.

Преимущества займов без справок о доходах:

Получение необходимой суммы быстро и без лишней бумажной волокиты. Формирование кредитной истории. Возможность совершить запланированные покупки, не имея накоплений. Можно занять деньги в банке без справок, подтверждений и «белой» зарплаты.

Здесь имеются и недостатки: