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Как получить кредит без справки о зарплате?

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Как получить кредит без справки о зарплате?

Как получить кредит без справок?

Обычно есть несколько причин, почему заемщик не может предоставить подтверждение собственных доходов:

  1. Неофициальный заработок.
  2. Недостаточная величина дохода.
  3. Получение регулярной прибыли из источников, которые не оцениваются банком в качестве зарплатных (дивиденды, алименты, рента и пр.).
  4. Слишком долгий запрос в бухгалтерию предприятия.

Есть несколько способов для официально трудоустроенных клиентов, не имеющих возможности по каким-либо причинам предоставить нужную справку:

  • Обратиться с заявкой в банк, который обслуживает предприятие работника. Участники зарплатных проектов имеют явные преимущества, так как кредитор уже ведает их активами.
  • В качестве обеспечения могут выступать пенсионные накопления гражданина. именно на основании этих данных банк рассчитает ежемесячный доход.
  • Обратиться вместо банка в кредитную компанию. Сейчас кредит на карту онлайн получить намного проще: понадобится лишь паспорт и мобильный телефон.

Так как по большей части сегодня люди рассчитываются электронными деньгами, целесообразно ввести банк в курс своих трат по карте. В совокупности с поступлениями это может быть внушительным аргументом в пользу одобрения заявки.

  • Не лишним будет предъявить другие источники доходов, например, средства от сдачи имущества в аренду. Для этого достаточно принести менеджеру договор об аренде.
  • Заграничный паспорт также станет свидетельством достатка заемщика. Ведь если у него есть средства на путешествия, то и на оплату займа тоже найдутся.
  • Имущество в виде автомобиля, квартиры, загородного дома или коммерческой недвижимости станет дополнительным обеспечением кредита. Банки с охотой идут на сотрудничество с владельцами таких благ.

Банки заинтересованы в надежных клиентах, риск невозврата от которых минимален. Поэтому они и просят максимально подробную информацию о заемщике. Столь привлекательные для кредитуемого субъекта условия банки компенсируют высокими процентами. К тому же в первое время большую часть платежа составляют именно проценты. Так что кредитор уже в начале действия договора получает хорошую прибыль.

Плюсы и минусы такой услуги

Конечно, когда клиент располагает средствами и заработок стабилен, а подтвердить его привычным способом возможности нет, приходится прибегать к данным мерам.

Преимущества займов без справок о доходах:

  1. Получение необходимой суммы быстро и без лишней бумажной волокиты.
  2. Формирование кредитной истории.
  3. Возможность совершить запланированные покупки, не имея накоплений.
  4. Можно занять деньги в банке без справок, подтверждений и «белой» зарплаты.

Здесь имеются и недостатки:

  1. Очень высокий процент – плата за доверие банка.
  2. Короткий срок – минимизирует потери кредитора.
  3. Малые суммы – повышает вероятность возврата долга вовремя.
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Четверг, 14 мая 2020
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