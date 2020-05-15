Нацбанк еще немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 15 мая, укрепил официальный курс гривны на 1 копейку — до 26,6792 грн за доллар против 26,6897 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,7869 грн за евро против 29,0291 грн за евро накануне.