За границей коронавирусом болеют 145 граждан Украины

По состоянию на вечер 14 мая за границей находятся 145 граждан Украины, инфицированных COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Больше всего заболевших украинцев в Италии — 121 человек. Шестеро граждан Украины лечатся в Чехии, по трое — в Австрии, Беларуси и России. В Швеции и США обнаружены по два случая коронавируса у граждан Украины. В Молдове, Тайланде, Уругвае и на Мальте — по одному заболевшему гражданину Украины.
Также отмечается, что 68 украинцев за границей уже выздоровели после перенесенного коронавируса, и 8 человек скончались.
Как сообщалось, в четверг количество зафиксированных в мире летальных исходов людей с коронавирусом COVID-19 превысило отметку в 300 тыс. Число заразившихся приближается к 4,5 млн.
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