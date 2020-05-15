Многим переболевшим коронавирусом плохо и после выписки

Итальянский корреспондент The New York Times поговорил с врачами и людьми, которые больше не считаются больными COVID-19, и выяснил, что иногда симптомы болезни не проходят спустя недели после выписки, а иногда сохраняются два месяца. Полное восстановление после инфекции может затянуться.

Выздоровевшие жалуются на боль в горле, мышцах, костях, притупление чувств, расстройство живота, слабость, утомляемость, жар.

Сколько займет полное выздоровление, нельзя сказать по тяжести болезни или возрасту пациентов. Даже молодые и те, у кого не началась пневмония, иногда поправляются долго.

После болезни люди чувствуют себя то лучше, то хуже без какой-то закономерности. Иногда новые симптомы появляются на второй месяц после выписки.

Почему так происходит, непонятно, но итальянские политики правого толка призывают внимательнее изучить такие случаи.