В Иране снова начало расти число заболевших COVID-19

В Иране за последние сутки выявили более 1,2 тыс. новых заболеваний коронавирусом нового типа COVID-19, сообщают ближневосточные СМИ.

Отмечается, что это самый большой прирост числа заразившихся с 7 апреля.

Таким образом, общее число случаев заболевания за время пандемии в стране увеличилось до 116,6 тыс.

Рост числа заболевших в Иране произошел на фоне ослабления ряда ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением. В частности, власти страны открыли мечети, возобновление работы школ ожидается 16 мая.

Иран остается одной из наиболее пострадавших в результате пандемии стран на Ближнем Востоке. C начала вспышки коронавирус в Иране скончалось 6,8 тыс. человек. Более 90 тыс. уже выздоровели.

Изначально власти не хотели принимать жесткие меры по изоляции населения, однако столкнулись с быстрым распространением коронавирусной инфекции и были вынуждены пересмотреть стратегию.