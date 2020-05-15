В Киеве в доме-интернате подтвержден коронавирус у 81 человека

В Киеве 15 мая был обнаружен новый очаг заболевания, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
«В Дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердилось заболевания у 81 человека», — сообщил он на онлайн-брифинге в пятницу.
По словам Кличко, сначала в доме-интернате COVID-19 был подтвержден у сотрудницы, после чего всем воспитанникам учреждения и персоналу были сделали ПЦР-тесты.
«В целом протестировали 182 человека, по результатам тестов болен 81 человек», — сообщил мэр.
В частности, как уточнил городской голова, коронавирус подтвержден у 53 воспитанниц возрастом от 7 до 35 лет и у 26 женщин и двух мужчин среди персонала.
«В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов из числа персонала. Другая часть персонала — на самоизоляции дома, под контролем врачей. Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате», — рассказал Кличко.
Он уточнил, что, как выяснилось, «вирус занесла одна женщина — младшая медсестра одной из групп интерната».
Кличко напомнил, что такие интернаты работают в закрытом режиме.
"Сейчас Дарницкий дом-интернат — полностью закрыт на карантин. Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция",- отметил мэр.
Кличко также сообщил, что будут протестированы воспитанники и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, два городских учреждения для престарелых и четыре специализированных учреждения для женщин и мужчин.
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