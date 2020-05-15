Япония и ЕС хотят провести расследование действий ВОЗ во время пандемии коронавируса

Япония совместно с ЕС намерена предложить провести независимое расследование действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением коронавируса в мире. Об этом заявил в пятницу японский премьер-министр Синдзо Абэ.
«Мы совместно с ЕС намерены выступить за необходимость провести всеобъемлющее и независимое расследование», — приводит его слова агентство Kyodo. Абэ отметил, что соответствующее предложение стороны намерены огласить на ежегодной сессии ВОЗ, которая пройдет с 18 по 19 мая в формате видеоконференции.
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая в пятницу в парламенте, также выразил озабоченность по поводу действий ВОЗ. «Этот вирус оказал разрушительное воздействие на весь мир. Информация о нем должна распространяться между странами свободно, своевременно и прозрачно. В международном сообществе сейчас идет множество обсуждений, касающихся происхождения вируса и первоначальных мер против него, поэтому должно быть проведено тщательное расследование на этот счет», — сказал министр.
Президент США Дональд Трамп заявил 14 апреля, что Вашингтон приостановил перевод взносов ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса». Трамп заявил, что все меры, принятые ВОЗ в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Китай со своей стороны осудил нападки на Всемирную организацию здравоохранения в связи с пандемией.
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