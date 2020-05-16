С сегодняшнего дня границу с Польшей можно снова пересечь пешком

Согласно распоряжению правительства с полуночи 16 мая возобновил работу пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей.

Это единственный пункт пропуска на украинском-польском участке, где оборудован пеший переход.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в настоящее время осуществляется пропуск граждан только в пешем порядке, так как польской стороной работа автомобильного направления не была восстановлено.

До введения карантина государственную границу в этом пункте пропуска за сутки пешком пересекало около 2 тысяч человек.

По состоянию на 08.00 16 мая через границу пропущено почти 400 человек. Всем гражданам, прибывшим в Украину, в обязательном порядке пограничники проводят температурный скрининг.

Для лиц, прибывших в Украину предусмотрено двухнедельный карантин. Кроме госпитализации в обсерваторах граждане могут согласиться на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «ДЕЙСТВУЙ ДОМА».

На вход в Украину действуют ограничения в отношении иностранцев и лиц без гражданства (кроме определенных категорий).

Ограничений для граждан по выходу с территории Украины нет. Однако, смежной стороной введены дополнительные меры на вход в Республику Польша, в частности прохождение двухнедельного карантина.