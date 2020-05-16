В Великобритании число жертв коронавируса превысило 34 тысячи

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 468 до 34 466 человек, количество выявленных заболевших выросло на 3 451 до 240 161, следует из данных Минздрава.

Днем ранее число скончавшихся за сутки составило 384 человек, новых заболевших – 3 560.

Напомним, что по последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.