В Украине 433 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки

В Украине снизился суточный прирост заражения Covid-19: по данным СНБО на утро воскресенья зафиксировано 433 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 17 ранее заболевших скончались, 210 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 528 новых случаях инфицирования вирусом, а утром 15 мая — о 483 новых заболевших.
Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны в воскресенье утром, в данное время активных больных в Украине 12 661, тогда как сутки ранее таковых было 12 455, следовательно, количество активных больных за сутки возросло на 206.
Всего в Украине по состоянию на утро 17 мая выявлено 18 291 случаев заражения коронавирусом, скончались за все время 514 человек, а выздоровели — 5 116 человек.
Прирост более 500 инфицированных за сутки фиксировался на утро 10 мая (522), а также 9 мая (515) и 16 мая (528). С 11 мая в Украине начался первый этап смягчения карантинных ограничений.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016