В Украине 433 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки

В Украине снизился суточный прирост заражения Covid-19: по данным СНБО на утро воскресенья зафиксировано 433 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 17 ранее заболевших скончались, 210 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 528 новых случаях инфицирования вирусом, а утром 15 мая — о 483 новых заболевших.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны в воскресенье утром, в данное время активных больных в Украине 12 661, тогда как сутки ранее таковых было 12 455, следовательно, количество активных больных за сутки возросло на 206.

Всего в Украине по состоянию на утро 17 мая выявлено 18 291 случаев заражения коронавирусом, скончались за все время 514 человек, а выздоровели — 5 116 человек.

Прирост более 500 инфицированных за сутки фиксировался на утро 10 мая (522), а также 9 мая (515) и 16 мая (528). С 11 мая в Украине начался первый этап смягчения карантинных ограничений.