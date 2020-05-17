В 8 областях за сутки количество выздоровевших от COVID-19 превысило число заболевших

В 8 из 24 областей Украины количество выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших за минувшие сутки, однако в Киеве, Киевской и Львовской областях количество новых выявленных зараженных достигло или превысило отметку в 50 человек.

При этом, согласно опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром данным, в 8 областях Украины за сутки снизилось количество болеющих.

Всего за прошедшие сутки:

— в Винницкой области подтверждено 15 новых случаев заболевания COVID-19, 3 случая смерти (с начала пандемии было 715 заболевших, 11 умерших и 385 выздоровевших), сейчас в области болеет 319 человек (на 12 больше за сутки);

— в Волынской области — 16 новых случаев заболевания и 1 — выздоровления (с начала пандемии 615 заболели, 16 умерли и 150 выздоровели), сейчас болеет 449 человека (за сутки на 15 больше);

— в Днепропетровской области — 31 новый случай заболевания, 1 — смерти (за все время 837 заболели, 12 умерли и 95 выздоровел), сейчас болеет 730 человек (за сутки на 30 больше);

— в Донецкой области — 9 новых случаев заболевания, 1 — смерти и 1 — выздоровления (за все время — 130 заболевших, 4 умерших и 35 выздоровевших), сейчас болеет 91 человека (на 7 больше за сутки);

— в Житомирской области — 546 новых случаев заболевания, новых случаев смерти и выздоровления нет (546 заболели, 12 умерли и 140 выздоровели за все время), сейчас болеет 394 человека (за сутки на 6 больше);

— в Закарпатской области — 27 новых случаев заболевания, 2 — смерти и 7 — выздоровления (за все время 885, 24 и 166 соответственно), сейчас болеет 695 человек (за сутки на 18 больше);

— в Запорожской области 13 человек заболели, смерти и выздоровления нет (с начала пандемии — 378 заболевших, 8 умерших и 181 выздоровевших), сейчас болеет 189 человек (на 13 больше за сутки);

— в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19 и 45 — выздоровления (1 210 заболевших, 68 умерших и 513 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 629 человек (на 35 меньше за сутки);

— в Киеве — 59 новых случаев заболевания, 3 — смерти и 2 — выздоровления (всего 2 280 случаев заболевания, 48 — смерти и 224 — выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 1 2008 человек (за сутки на 54 больше);

— в Киевской области подтверждено 54 новых случаев заболевания COVID-19, смерти — не зафиксировано, 2 случая выздоровления (с начала пандемии 1 197 заболели, 26 умерли и 208 выздоровели), сейчас болеет 963 человек (за сутки на 52 больше);

— в Кировоградской области — 2 новых случая заболевания и 9 — выздоровления (за все время 443 заболели, 20 умерли и 319 выздоровели), сейчас болеет 104 человека (на 7 меньше за сутки);

— в Луганской области 4 человека выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 42 заболели и 22 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 20 человек (на 4 меньше за сутки);

— во Львовской области подтверждено 50 новых случаев заболевания COVID-19 и 11 — выздоровления (за все время — 1019 заболевших, 27 умерших и 197 выздоровевших), сейчас болеет 795 человек (на 39 больше за день);

— в Николаевской области 2 новых случая заболевания, новых случаев смерти и выздоровления нет (за все время — 238 заболевших, 6 умерших и 82 выздоровевших), сейчас болеет 150 человек (на 2 больше за сутки);

— в Одесской области — 12 новых случаев заболевания и 16 — выздоровления (с начала пандемии 746 заболели, 8 умерли и 59 выздоровели), сейчас болеет 679 человека (за сутки на 4 меньше);

— в Полтавской области 1 новый случай заболевания и 5 — выздоровления (за все время 264 заболевших, 9 умерших и 184 выздоровевших), сейчас болеет 71 человек (на 4 меньше за сутки);

— в Ровенской области — 22 новых случая заболевания и 1 — смерти (за все время — 1 126 заболевших, 25 умерших и 347 выздоровевших), болеет 754 человека (на 21 больше за сутки);

— в Сумской области 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления нет (за все время 162 заболели, 4 умерли и 89 выздоровели), сейчас болеет 69 человек (за сутки на 1 больше);

— в Тернопольской области — 13 новых случаев заболевания и 31 — выздоровления (за все время — 1 078, 22 и 578 соответственно), сейчас болеет 478 человек (за сутки на 18 меньше);

— в Харьковской области — 13 новых случаев заболевания и 3 — смерти (за все время — 786, 29 и 119 соответственно), сейчас болеет 638 человек (за сутки на 10 больше);

— в Херсонской области — нет новых случаев заболевания и смерти и 13 — выздоровления (за все время 167 заболевших, 2 умерших и 117 выздоровевших), сейчас болеет 48 человек (на 13 меньше за сутки);

— в Хмельницкой области — 18 новых случаев заболевания COVID-19 и 10 — выздоровления (с начала пандемии 253 заболевших, 9 умерших и 65 выздоровевших), сейчас болеет 179 человек (на 8 больше за сутки);

— в Черкасской области — 9 новых случая заболевания и 6 — выздоровления (с начала пандемии 372 заболели, 16 умерли и 206 выздоровели), сейчас болеет 150 человек (на 3 больше за сутки);

— в Черновицкой области за минувшие сутки подтверждено 47 новых случаев заболевания COVID-19, 3 — смерти и 45 — выздоровления (2 694 заболевших, 102 умерших и 608 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 1 984 человека (на 1 меньше, чем днем ранее);

— в Черниговской области — 3 новых случаев заболевания, случаев смерти нет, выздоровлений — 2 (за все время — 108 заболевших, 6 умерших и 27 выздоровевших), сейчас болеет 75 человека (за сутки на 1 больше).

Как сообщалось, в Украине снизился суточный прирост заражения Covid-19: по данным СНБО на утро воскресенья зафиксировано 433 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 17 ранее заболевших скончались, 210 выздоровели. Всего в Украине по состоянию на утро 17 мая выявлено 18 291 случаев заражения коронавирусом, скончались за все время 514 человек, а выздоровели — 5 116 человек.