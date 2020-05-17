Войти
Зеленский заявил о невозможности построения успешной Европы без Украины
позиция
Зеленский заявил о невозможности построения успешной Европы без Украины
Украина ждет транш от ЕС в течение двух недель
дружба народов
Украина ждет транш от ЕС в течение двух недель

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В 8 областях за сутки количество выздоровевших от COVID-19 превысило число заболевших

370
В 8 областях за сутки количество выздоровевших от COVID-19 превысило число заболевших

В 8 из 24 областей Украины количество выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших за минувшие сутки, однако в Киеве, Киевской и Львовской областях количество новых выявленных зараженных достигло или превысило отметку в 50 человек.

При этом, согласно опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром данным, в 8 областях Украины за сутки снизилось количество болеющих.

Всего за прошедшие сутки:

— в Винницкой области подтверждено 15 новых случаев заболевания COVID-19, 3 случая смерти (с начала пандемии было 715 заболевших, 11 умерших и 385 выздоровевших), сейчас в области болеет 319 человек (на 12 больше за сутки);

— в Волынской области — 16 новых случаев заболевания и 1 — выздоровления (с начала пандемии 615 заболели, 16 умерли и 150 выздоровели), сейчас болеет 449 человека (за сутки на 15 больше);

— в Днепропетровской области — 31 новый случай заболевания, 1 — смерти (за все время 837 заболели, 12 умерли и 95 выздоровел), сейчас болеет 730 человек (за сутки на 30 больше);

— в Донецкой области — 9 новых случаев заболевания, 1 — смерти и 1 — выздоровления (за все время — 130 заболевших, 4 умерших и 35 выздоровевших), сейчас болеет 91 человека (на 7 больше за сутки);

— в Житомирской области — 546 новых случаев заболевания, новых случаев смерти и выздоровления нет (546 заболели, 12 умерли и 140 выздоровели за все время), сейчас болеет 394 человека (за сутки на 6 больше);

— в Закарпатской области — 27 новых случаев заболевания, 2 — смерти и 7 — выздоровления (за все время 885, 24 и 166 соответственно), сейчас болеет 695 человек (за сутки на 18 больше);

— в Запорожской области 13 человек заболели, смерти и выздоровления нет (с начала пандемии — 378 заболевших, 8 умерших и 181 выздоровевших), сейчас болеет 189 человек (на 13 больше за сутки);

— в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19 и 45 — выздоровления (1 210 заболевших, 68 умерших и 513 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 629 человек (на 35 меньше за сутки);

— в Киеве — 59 новых случаев заболевания, 3 — смерти и 2 — выздоровления (всего 2 280 случаев заболевания, 48 — смерти и 224 — выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 1 2008 человек (за сутки на 54 больше);

— в Киевской области подтверждено 54 новых случаев заболевания COVID-19, смерти — не зафиксировано, 2 случая выздоровления (с начала пандемии 1 197 заболели, 26 умерли и 208 выздоровели), сейчас болеет 963 человек (за сутки на 52 больше);

— в Кировоградской области — 2 новых случая заболевания и 9 — выздоровления (за все время 443 заболели, 20 умерли и 319 выздоровели), сейчас болеет 104 человека (на 7 меньше за сутки);

— в Луганской области 4 человека выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 42 заболели и 22 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 20 человек (на 4 меньше за сутки);

— во Львовской области подтверждено 50 новых случаев заболевания COVID-19 и 11 — выздоровления (за все время — 1019 заболевших, 27 умерших и 197 выздоровевших), сейчас болеет 795 человек (на 39 больше за день);

— в Николаевской области 2 новых случая заболевания, новых случаев смерти и выздоровления нет (за все время — 238 заболевших, 6 умерших и 82 выздоровевших), сейчас болеет 150 человек (на 2 больше за сутки);

— в Одесской области — 12 новых случаев заболевания и 16 — выздоровления (с начала пандемии 746 заболели, 8 умерли и 59 выздоровели), сейчас болеет 679 человека (за сутки на 4 меньше);

— в Полтавской области 1 новый случай заболевания и 5 — выздоровления (за все время 264 заболевших, 9 умерших и 184 выздоровевших), сейчас болеет 71 человек (на 4 меньше за сутки);

— в Ровенской области — 22 новых случая заболевания и 1 — смерти (за все время — 1 126 заболевших, 25 умерших и 347 выздоровевших), болеет 754 человека (на 21 больше за сутки);

— в Сумской области 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления нет (за все время 162 заболели, 4 умерли и 89 выздоровели), сейчас болеет 69 человек (за сутки на 1 больше);

— в Тернопольской области — 13 новых случаев заболевания и 31 — выздоровления (за все время — 1 078, 22 и 578 соответственно), сейчас болеет 478 человек (за сутки на 18 меньше);

— в Харьковской области — 13 новых случаев заболевания и 3 — смерти (за все время — 786, 29 и 119 соответственно), сейчас болеет 638 человек (за сутки на 10 больше);

— в Херсонской области — нет новых случаев заболевания и смерти и 13 — выздоровления (за все время 167 заболевших, 2 умерших и 117 выздоровевших), сейчас болеет 48 человек (на 13 меньше за сутки);

— в Хмельницкой области — 18 новых случаев заболевания COVID-19 и 10 — выздоровления (с начала пандемии 253 заболевших, 9 умерших и 65 выздоровевших), сейчас болеет 179 человек (на 8 больше за сутки);

— в Черкасской области — 9 новых случая заболевания и 6 — выздоровления (с начала пандемии 372 заболели, 16 умерли и 206 выздоровели), сейчас болеет 150 человек (на 3 больше за сутки);

— в Черновицкой области за минувшие сутки подтверждено 47 новых случаев заболевания COVID-19, 3 — смерти и 45 — выздоровления (2 694 заболевших, 102 умерших и 608 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 1 984 человека (на 1 меньше, чем днем ранее);

— в Черниговской области — 3 новых случаев заболевания, случаев смерти нет, выздоровлений — 2 (за все время — 108 заболевших, 6 умерших и 27 выздоровевших), сейчас болеет 75 человека (за сутки на 1 больше).

Читайте также: В США нашли антитела, полностью защищающие организм от коронавируса

Как сообщалось, в Украине снизился суточный прирост заражения Covid-19: по данным СНБО на утро воскресенья зафиксировано 433 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 17 ранее заболевших скончались, 210 выздоровели. Всего в Украине по состоянию на утро 17 мая выявлено 18 291 случаев заражения коронавирусом, скончались за все время 514 человек, а выздоровели — 5 116 человек.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 17 мая 2020
Суббота, 16 мая 2020
Пятница, 15 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Насколько адекватны действия НБУ во время кризиса

Политика НБУ в течение последних пяти лет была направлена исключительно на достижение инфляционной цели. Этот приоритет операционной деятельности НБУ приобрел настолько экзальтированный характер, что задача обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, расширения кредитования, монетизации экономики и экономического роста была просто принесена в жертву. Очевидно, что слово «приоритетность» не означает «однозначность». Ведь Законом «О Национальном банке» обозначены две другие цели политики центрального банка - финансовая стабильность и устойчивые темпы экономического роста. Но создается впечатление, что Правление НБУ считает, что этих положений закона просто не существует.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

От монетарного безумия к фискальному бешенству

В апреле 2020 года чистые заимствования Госказначейства США составили 1,4 трлн. долл. Это рекорд месячных заимствований с колоссальным отрывом от предыдущих максимумов - 480 млрд. долл. в октябре 2008 и 378 млрд. долл. в феврале 2010.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Десять тенденций, ведущих мир в «Очень великую депрессию» 2020-х годов

После финансового кризиса 2007-2009 годов дисбалансы и риски, которыми была полна мировая экономика, усугублялись политическими ошибками. Правительства не занимались устранением структурных проблем, обнаружившихся во время финансового краха и дальнейшей рецессии. Они откладывали необходимые решения, создавая серьезные негативные риски, которые сделали новый кризис неизбежным. Теперь, когда кризис начался, существовавшие угрозы только обострились. К сожалению, даже если нынешняя «Очень великая рецессия» приведет к слабому, U-образному восстановлению экономики уже в этом году, за ней последует резкий обвал L-образной «Очень великой депрессии» в ближайшем десятилетии.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016