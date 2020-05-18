Продавайте через интернет или окажетесь не у дел, такие времена.

Статья подготовлена при содействии Николая Балдина, эксперта рынка электронной коммерции, руководителя веб-студии NEOSEO.

Если хочешь победить врага — сделай его своим другом.

...Кто-то ещё думает, что мы переживаем типичный “экономический кризис”, который скоро закончится. Но тут и сейчас у нас другая механика возникновения “кризиса”, другое происхождение и последствия будут тоже другие. Наши уютные “мирки”, действительно, больше никогда не будут как прежде, и мы ещё долго будем бояться идти в театр или в кино, а кафешкам и ресторанам придется хуже всех. Маски на лице официанта, на тебе, на людях вокруг — это будет больше похоже на пребывание в зоне отчуждения, чем на привычный релакс в кругу друзей. Кто за такие эмоции будет платить деньги? Иллюзии в сторону, мы должны признать, что коронавирус так просто не исчезнет, и на ближайшие год-два, похоже, станет неотъемлемой составляющей нашей повседневной жизни. Нам придётся адаптироваться под сложившиеся обстоятельства. Денежное русло переместилось из офлайна в онлайн, и чтобы научиться ловить там свою “рыбку”, придется во многом разобраться. Прежде всего в том, как создать свой продающий сайт или интернет-магазин, а также откуда там возьмётся трафик и продажи…

!Сначала продажи — потом разработка

Важно понимать, что для продаж нужен быстрый трафик, много трафика — конкретные посетители. Это может быть трафик из контекстной рекламы, поисковых систем или социальных сетей, трафик с тех же досок объявлений, маркетплейсов и прайс-агрегаторов — всё зависит от вашей ниши и от того, где обитает ваша целевая аудитория. Важно: не делаем сначала, а потом думаем, как продвинуть. А наоборот, сначала думаем, как будем продвигать, и затем понимаем, что необходимо для этого сделать и тогда ищем того, кто эти задачи сможет решить.

Маркетплейсы.

Многие думают: стоит ли заморачиваться с созданием своего сайта, если есть уже готовые площадки, у которых “миллионы трафика”? Ответ однозначный — да, стоит, поскольку стоимость продажи на маркетплейсе в разы дороже, чем в своём интернет-магазине. Но реальность на маркетплейсах такова, что ожидать продаж приходится рядом с сотнями конкурентов. Вы платите за участие, платите за трафик, который делится непрозрачным способом между всеми участниками. Конкуренция на рынке растет и стоимость продажи во многих нишах становится порой даже больше, чем вы заработали. Поэтому, ваша задача — привести этого клиента повторно напрямую, без рекламы, продать и тогда уже получить прибыль.

Создавайте и развивайте свой интернет-магазин

Создавайте SEO-структуру для интернет-магазина с помощью SEO-фильтра, тестируйте разные новые «фишки», которые появляются на рынке, – это залог вашего успеха.

Эта тема детально расписана в блоге веб-студии, кому интересно, почитайте, довольно занимательно.

И напоследок, ТОП-5 ошибок, которые советуем избегать