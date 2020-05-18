В Испании возобновляется футбольный чемпионат

Футбольный сезон в Испании возобновится с 12 июня, заявил президент высшего дивизиона чемпионата страны (Ла Лиги) Хавьер Тебас.
«Окончательно сроки утвердить должны представители здравоохранения. Мы хотим начать как можно скорее и работаем над тем, чтобы футбол вернулся 12 июня», — приводит слова Тебаса портал Goal.
Глава Ла Лиги также отметил, что все матчи будут проходить без зрителей. При этом уже с 18 мая клубы смогут возобновить групповые тренировки, до этого занятия проходили исключительно в индивидуальном режиме.
Правительство Испании со 2 мая ослабило карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в стране заразились 230 тыс. человек, более 27 тыс. скончались.
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