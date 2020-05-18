Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 5 миллионам

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 315 тыс. 225 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, насчитывается 4 млн 716 тыс. 513 инфицированных COVID-19, излечились более 1,7 млн.
По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 805 тыс. 151 человек, количество смертельных случаев достигло 316 тыс. 719, излечились более 1, 86 млн.
Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета Хопкинса, зарегистрировано в США — 1 млн 486 тыс. 657 (89 тыс. 562 скончавшихся), Великобритании — 244 тыс. 995 (34 тыс. 716), Бразилии — 2413 тыс. 80 (16 тыс. 122), Испании — 230 тыс. 698 (27 тыс. 563 — данные на воскресенье), Италии — 225 тыс. 435 (31 тыс. 908), Франции — 179 тыс. 693 (28 тыс. 111), Германии — 176 тыс. 369 (7 тыс. 962), Турции — 149 тыс. 435 (4 тыс. 140), Иране — 120 тыс. 198 (6 тыс. 988).
По данным Worldometer, средний уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составляет 40,6. В США он достиг 275 человек, Испании — 591, Великобритании — 511, Италии — 528, Бразилии — 76, Франции — 431, Германии — 96, Турции — 49, Иране — 83.
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.
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