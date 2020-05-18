Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию РФ

Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК. Об этом сообщает РБК.

СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок и один из главных производителей электроэнергии и тепла в Сибири. Компания поставляем уголь в 48 стран через собственную развитую сбытовую сеть. СУЭК через Сибирскую генерирующую компанию, которой с ноября 2018 года руководит Солженицын, принадлежит 24 электростанций, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в России.

Степан Солженицын, который теперь будет совмещать посты гендиректора СГК и СУЭК, до прихода в компанию, почти 15 лет работал в консалтинговой компании McKinsey с 2004 года. Солженицын окончил Массачусетский технологический институт и Гарвард. Работал экспертом по энергетике, экологии и градостроительств в Нью-Йорке.