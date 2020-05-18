В Швейцарии за сутки коронавирусом заболели всего десять человек

Количество новых случаев заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 10 человек, всего с момента вспышки в стране заболело 30 597 человек, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 18 мая за сутки в стране было зарегистрировано 10 новых заражений (15 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 30 597 человек, скончалось 1603 человек.
Как отмечается, всего в стране проведено 345 760 тестов (3401 за сутки) на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 11%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5498 заболевших), Женева (5188 человек), Цюрих (3472 человек) и Тичино (3251 человек).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров.
Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016