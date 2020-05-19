США установили новый антирекорд по числу зараженных и умерших от коронавируса

Новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов зафиксирован в понедельник в США: по данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, количество выявленных в стране случаев инфицирования превысило 1,5 млн, умерли более 90 тыс. человек.

США сохраняют мировое лидерство по обоим этим показателям, а на третье место в мире (вслед за Россией) по количеству инфицированных вышла Бразилия, которая обогнала Великобританию.

Стотысячный рубеж выявленных случаев заражения коронавирусом преодолела во вторник Индия.

Количество случаев заражения в США более чем в пять раз выше, чем в России, занимающей второе место в мире. А число летальных исходов в Соединенных Штатах сопоставимо с суммарными показателями идущих следом Великобритании (около 34,8 тыс.), Италии (32 тыс.) и Франции (более 28,3 тыс.).

Несмотря на столь высокие показатели, большинство американских штатов в соответствии с рекомендациями федеральных властей в начале мая приступили к постепенному ослаблению санитарных ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Как сообщил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс, возглавляющий межведомственную рабочую группу по борьбе с распространением коронавируса, 48 из 50 штатов уже подготовили планы возобновления работы предприятий, которые были вынуждены значительно сократить или даже приостановить свою деятельность из-за пандемии.

Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что ВВП США во втором квартале 2020 года в связи с последствиями пандемии может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы может достичь 20-25%.