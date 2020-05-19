Витренко заявил, что ему предложили работу в частном секторе

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что имеет несколько предложений о работе в частном секторе после увольнения из «Нафтогаза».

Об этом он сказал в интервью liga.net.

«Действительно, это уже будет четвертый раз, как я буду идти с Нафтогаза. Каждый раз я шел символично. Куда я буду идти в этот раз? Во-первых, мне еще нужно отработать в Нафтогазе два месяца. Потом лето, хочу потратить месяц на отдых», — отметил Витренко.

«Частный сектор для меня всегда открыт. У меня уже есть несколько предложений — одна международная и одна — украинская. Не думаю, что я останусь без работы. Но называть эти компании будет неправильно», — добавил он.

Напомним, ранее Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают и через 2 месяца его уволят из «Нафтогаза». Среди причин увольнения он назвал то, что сейчас «не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом».

Витренко заявил, что его увольнение — это реакция главы правления компании Андрея Коболева на «неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла».

В «Нафтогазе» объяснили сокращение должности исполнительного директора Юрия Витренко «оптимизацией внутренней организационной структуры, функционала и обязанностей между подразделениями».