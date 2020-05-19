Ученые обнаружили невосприимчивую к коронавирусу группу людей

В организме пациентов, переболевших в 2003 году атипичной пневмонией (ее вызывает вирус SARS-CoV-1), нашли антитела, способные блокировать коронавирус нового типа — SARS-CoV-2, возбудитель инфекции COVID-19. К такому вывод пришла группа ученых из США и Швейцарии, результаты исследования опубликовал журнал Nature.
Авторы исследования — Дэвид Вислер, доцент кафедры биохимии в Медицинской школе Вашингтонского университета, и Дэвид Корти из швейцарской исследовательской компании Humabs Biomed SA. Им удалось выделить несколько антител, которые способны в разной степени блокировать коронавирус.
В статье описываются антитела, которые вырабатывал организм человека, перенесшего заражение SARS-CoV в 2003 году, и оставшиеся в «памяти» его организма. В частности, упоминается антитело S309, которое выделили ученые. Его мишенью являются белковые шипы, из-за характерного внешнего вида которых произошло название «коронавирус». При разрушении этих шипов вирус не может проникнуть в клетку зараженного организма.
Исследователи пришли к выводу, что антитело S309 может эффективно поражать шипы не только вируса SARS-CoV, но и вируса SARS-CoV-2. А следовательно переболевшие атипичной пневмонией люди могут быть невосприимчивы к новом коронавирусу.
Коктейль из подобных антител, отмечают ученые, может применяться не только при лечении тяжелых форм заболевания COVID-19, но и для профилактики заражения среди людей из групп риска.
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