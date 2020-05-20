Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на среду, 20 мая, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек — до 26,5159 грн за доллар против 26,571 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,0217 грн за евро против 28,791 грн за евро днем ранее.