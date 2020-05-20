Зеленский сегодня проведет большую пресс-конференцию

Президент Владимир Зеленский в среду, 20 мая, проведет пресс-конференцию.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«В среду, 20 мая, в 10:30 начнется пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в анонсе.

Отмечается, что мероприятие состоится в Мариинском дворце (парковая часть).

В то же время, в связи с карантинными мерами, введенными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченным. В частности, от одного СМИ можно было аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или одного видеооператора.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса Президента.

В прошлый раз Зеленский проводил пресс-марафон 10 октября 2019 года, который длился более 14 часов. Тогда пресс-конференция Президента побила мировой рекорд по продолжительности.