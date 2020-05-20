Россия преодолела отметку в 300 тысяч случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии в России зафиксировали 308 705 зараженных коронавирусом. За последние сутки выявили 8764 новых случаев, говорится в сообщении местного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России зарегистрировали 135 умерших с подтвержденным коронавирусом. До этого наибольшее количество умерших последний раз регистрировали 16 мая. Тогда в РФ скончались 119 человек.

Общее количество жертв выросло до 2972 человек.