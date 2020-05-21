Нацбанк ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 21 мая 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 7 копеек - до 26,5854 грн за доллар против 26,5159 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,1403 грн за евро против 29,0217 грн за евро днем ранее.