Число заболевших COVID-19 в Британии превысило четверть миллиона

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 338, до 36 042 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2615, до 250 908, говорится в сообщении местного Минздрава.

Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составляло 363 человека, новых случаев заболевания было 2472.